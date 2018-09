Royal Hermes Hockey Club wapent zich voor de toekomst met nieuw veld Lieke D'hondt

02 september 2018

17u27 0 Ronse Royal Hermes Hockey Club in Ronse heeft dit weekend het nieuwe seizoen extra feestelijk ingezet. De club viert dit jaar haar negentigste verjaardag, heeft met Wouter de Geus een nieuwe voorzitter en heeft na drie jaar ijveren een gloednieuw speelveld ter waarde van 420.000 euro.

Na drie jaar voorbereiding zit Royal Hermes Hockey Club in de Zonnestraat in Ronse in het nieuw. De club liet het oude plein afgelopen zomer uitgraven en installeerde er een gloednieuw terrein. “Het oude plein was versleten en dringend aan vervanging toe. We hebben daarom gekozen om een nieuw waterveld te installeren in plaats van het oude kunstgrasveld met zand”, verduidelijkt kersvers voorzitter Wouter de Geus. “Het zandveld was niet ideaal omdat de spelers er sneller schaafwonden op oplopen, waar dan nog eens zand in komt. Bij een waterveld sproeien we voor de wedstrijd water op het plein, waardoor het veiliger is voor de spelers en het spel sneller gaat.” Het waterveld is bovendien noodzakelijk voor de pas gepromoveerde damesploeg van de club, want de officiële hockeybond vereist dat ploegen die in de eerste divisie van de Belgian League spelen over een dergelijk veld beschikken.

Optimaal voor jeugd

Het nieuwe veld is ook belangrijk voor de toekomst en de jonge spelers van Royal Hermes. De club telt 420 leden en 28 ploegen, waaronder 19 jeugdteams. “De hockeysport blijft groeien in België en ook in Ronse. Dankzij deze investering hebben we ervoor gezorgd dat we de boot niet missen. De jeugd kan nu in de beste omstandigheden trainen.” Dat de club nu over een professioneel waterveld beschikt, wil niet zeggen dat er geen plaats meer is voor recreatieve sporters. “We blijven een familiale club waar iedereen zich thuis kan voelen. Zowel competitieve hockeyers als recreanten blijven welkom.”

Zware investering

Het waterveld kost de club 420.000 euro. Om die investering te kunnen dragen, riep de club de hulp in van haar leden. Het veld werd opgedeeld in 250 vakjes die leden, ploegen, supporters, sponsors en sympathisanten konden kopen voor honderd euro per stuk. “De goals, de middenstip en de twee penaltystippen hebben we zelfs per opbod verkocht op een veiling. De aankoop is louter symbolisch natuurlijk, maar het verhoogt wel de betrokkenheid”, zegt de Geus. De ‘verkoop’ van het veld bracht ruim 17.000 euro op. Een belangrijke aanzet, maar om de beoogde 420.000 euro bij elkaar te krijgen, moest de club een lening aangaan. “De stad heeft zich hiervoor borg gesteld. We zijn het stadsbestuur daar dankbaar voor. Financiële steun konden we van hen niet krijgen omdat we een private club zijn. Voor subsidies kwamen we dan weer niet in aanmerking omdat de investering niet duur genoeg was”, verduidelijkt de Geus.