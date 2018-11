Rotonde César Snoecklaan vanaf donderdagmiddag opnieuw bereikbaar Lieke D'hondt

14 november 2018

Ronse De werken aan de rotonde tussen de César Snoecklaan en de Zonnestraat, beter bekend als De Vis, zijn zo goed als klaar. Donderdag brengt de aannemer de belijningen aan, waarna de rotonde opnieuw open kan.

“Door het slechte weer van de afgelopen dagen heeft de aannemer wat vertraging opgelopen”, zegt schepen van Openbare Werken Tom Deputter (Open Vld). Vanaf morgenmiddag zal het verkeer wel weer via De Vis kunnen rijden. De werken waren nodig om de rotonde op te frissen. De asfaltverharding is vernieuwd en het middeneiland van de César Snoecklaan is aangepast.