Ronsese sopraan Hanne Roos vertolkt Micaëla in Carmen Redactie

23 augustus 2018

19u08 2 Ronse Sopraan Hanne Roos (33) uit Ronse kruipt vanaf 15 september in de huid van Micaëla in de opera Carmen van Bizet. Het is één van de hoofdrollen in een productie van regisseur Frank Van Laecke.

Hanne Roos studeerde aan het Conservatorium in Gent, maakte deel uit van de Operastudio Vlaanderen en was twee jaar verbonden met de operastudio’s in Straatsburg en Colmar. Nu vertoeft ze opnieuw in Ronse en speelt ze mee in de opera Carmen in een regie van Frank Van Laecke.

Voor Roos is haar rol van Micaëla een blij weerzien met het personage. “Micaëla ligt mij nauw aan het hart, want het was de eerste grote rol die ik ooit mocht spelen voor een groot huis. Het is dus fijn om nog eens in haar huid te kruipen. Het is ook een mooie rol. Ze is wat minder temperamentvol dan ik ben, maar het is leuk om jezelf te ontplooien in een ander personage.” In de voorbereiding van een dergelijke productie kruipt al snel enkele maanden werk. “Het is natuurlijk meer dan zingen alleen. Er komt fysiek ook heel wat kijken bij zo’n rol. Omdat ik in eerdere voorstellingen al 21 keer de rol van Micaëla heb gespeeld, verloopt de voorbereiding nu wel iets vlotter. Het zit allemaal al een beetje opgeslagen in mijn spiergeheugen”, vertelt de sopraan.

Wie Hanne Roos aan het werk wil zien, kan op 15 en 16 september gaan kijken in de Stadsschouwburg in Antwerpen, op 22 september in het Concertgebouw in Brugge of op 23 september in de Capitole in Gent. Meer info vind je op de website www.musichall.be.