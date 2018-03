Ronsenaars springen niet vaak genoeg op de fiets 28 maart 2018

Het is niet fijn fietsen in Ronse. Dat blijkt uit de stadsmonitor van de Vlaamse overheid. Maar liefst 45 procent van de Ronsenaars vindt het niet veilig om te fietsen in de stad, 70 procent geeft aan zelden of nooit de fiets te nemen om zich te verplaatsen over een korte afstand.





Een triest resultaat, benadrukt Björn Bordon (sp.a) tijdens de gemeenteraad. Hij vindt het hoog tijd dat het stadsbestuur maatregelen neemt. "Dat kan door bijvoorbeeld meer fietsenstallingen te plaatsen en sensibiliseringsacties uit te werken." Schepen van Mobiliteit Wouter Stockman (onafhankelijk) begrijpt de bezorgdheid, maar heeft naar eigen zeggen niet de middelen om er iets aan te doen. "We zitten wel regelmatig samen met de fietsersbond, maar momenteel is het voor ons moeilijk om extra opdrachten op te nemen. De dienst Mobiliteit is onderbemand en het is moeilijk om een geschikte nieuwe werkkracht te vinden." (LDO)