Ronsenaars klagen over verkeerslichten 31 juli 2018

De Ronsese politie ontving de voorbije weken heel wat klachten over de werking van de rode verkeerslichten in Ronse. "Alle verkeerslichten in Vlaanderen worden uitgerust met sensoren die de lichten regelen in functie van de aanwezigheid van voertuigen", licht korpschef Patrick Boel toe. "Door een technisch defect bleven de lichten in de Olifantstraat soms lange tijd op rood. Daarover kwamen heel wat klachten binnen. Het defect werd intussen verholpen. Het is wel belangrijk dat je tot aan de stopstreep rijdt om de sensoren te activeren", geeft hij nog mee. "Als inwoners nog ergens anders problemen vaststellen, mogen ze dat trouwens gerust laten weten." (TVR)