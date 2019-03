Ronsenaar riskeert jaar cel voor diefstal van televisie en Playstation 3 Lieke D'hondt

14 maart 2019

16u01 0 Ronse Er hangt de 28-jarige Ronsenaar A.B. een gevangenisstraf van één jaar boven het hoofd. De man verschafte zich toegang tot een huis en een ging ervandoor met een televisie, Playstation 3 en enkele spelletjes.

De Ronsenaar was vergezeld van een andere man toen ze besloten de spullen te stelen. “De andere man had de sleutels en heeft de deur opengemaakt”, vertelde de Ronsenaar in de rechtbank. “Hij heeft me opgedragen naar binnen te gaan.”

Uiteindelijk gingen ze ervandoor met een televisie, een Playstation 3 en enkele spelletjes. Het is niet de eerste keer dat A.B. zich voor dergelijke feiten moet verantwoorden. Hij heeft al één veroordeling voor diefstal met braak op zijn strafblad en was als minderjarige ook gekend voor dergelijke feiten.

Het Openbaar Ministerie vordert nu een celstraf van een jaar en een boete van 208 euro. De rechter zal oordelen op 25 maart.