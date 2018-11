Ronse zet 28 bijkomende bewakingscamera’s in tegen vandalisme in de stad Politie houdt acht nieuwe sites de klok rond in de gaten Ronny De Coster

22 november 2018

10u24 0 Ronse De politie van Ronse beschikt binnenkort over 28 bijkomende bewakingscamera’s en verdubbelt daarmee haar capaciteit om plaatsen in de binnenstad de klok rond in de gaten te houden. Acht bijkomende sites komen nu in het permanente gezichtsveld van de politie. “We hebben deze camera’s vooral nodig in de strijd tegen vandalisme”, zegt politiechef Patrick Boel

Het is de derde keer dat het stadsbestuur van Ronse investeert in bewakingscamera’s. De eerste werden bijna tien jaar geleden geïnstalleerde in het voetbalstadion, aan het station, het Delhayeplein, de Kleine Markt en aan het stadhuis.

In 2012 investeerde Ronse in nog eens 21 camera’s voor onder meer de Grote Markt, de Priesterstraat, de Zuidstraat, de Oude Vesten, de Hopsitaalstraat en aan Spillegem. Het was een periode waarin de taalgrensstad af te rekenen had met veel criminaliteit.

“De crimi-cijfers zijn sindsdien verbeterd. Eigenlijk zien we op bijna op alle vlakken een terugloop van het aantal misdrijven”, zegt politiechef Patrick Boel, die een politiek heeft gevoerd van maar blauw op straat.

Alleen de strijd tegen vandalisme blijft in Ronse een moeilijke strijd. “Daar hebben we wél nog werk en dat komt vooral, omdat je daders vaak maar pas kan vatten, als je ze ook op heterdaad betrapt. Bewakingscamera’s zijn op dat vlak zeer goede hulpmiddelen. Bovendien hebben ze ook een afschrikkend effect”, motiveert de politiechef waarom hij het stadsbestuur overhaalde heeft om nog meer ‘ogen’ in te zetten.

8 plaatsen

Maar liefst 28 bewakingscamera’s komen erbij. Daarmee verdubbelt de politie haar capaciteit om risicogevoelige plaatsen in de Ronsese binnenstad de klok rond in de gaten te houden.

Ach sites komen nu in het permanente gezichtsveld van de politie: de Stadstuin, het Boudewijnpark, de parking Portois, de nieuwe parking Familia, de Vrijheid, Sint-Martensstraat, de Jan Van Hovestraat (aan de site Leerpunt) en De Passage.

Aan de Volksbond en het station, die nu ook al bewaakt worden, komen bijkomende camera’s, zodat de betrokken pleinen helemaal kunnen gescreend worden. De camera aan het station zal op termijn ook nummerplaten kunnen herkennen.

Betere beelden

Het cameranetwerk zal online verbonden zijn met het hoofdkwartier van de politie. De dispatcher kan daar live beelden volgen en collega’s te plaatse aansturen. De beeldresolutie van de nieuwe generatie camera’s is zo hoog, dat eventuele daders van misdrijven herkenbaar in beeld kunnen worden gebracht.

Met de plaatsing van het nieuwe cameranetwerk is een investering van 170.000 euro gemoeid.