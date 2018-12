Ronse Winterlicht palmt vanaf vrijdag drie dagen Ronse in



Lieke D'hondt

13 december 2018

16u29 0 Ronse De kerstsfeer barst dit weekend helemaal los in Ronse. Van vrijdag tot en met zondag palmen veertig chalets de Grote Markt in en baden de winkelstraten in een kerstsfeer. Alle initiatieven zijn gebundeld onder de naam Ronse Winterlicht

“Dit jaar bundelen verschillende stadsdiensten en de Unie der Handelaars opnieuw de krachten”, zegt schepen van Evenementen Ignace Michaux (CD&V). “Het concept van Ronse Winterlicht is ondertussen al goed gekend in Ronse en ook daarbuiten. De diensten Evenementen, Toerisme, Cultuur en Lokale economie werken samen met de Unie der Handelaars om een succes te maken van het evenement.” De samenwerking vertaalt zich in een kerstmarkt met veertig chalets waarin verenigingen, ondernemers en organisaties eten en drinken verkopen, maar ook originele kerstgeschenken in de aanbieding hebben. Op het podium op de Grote Markt zullen ook optredens van dansgroepen te zien zijn en ook op muzikaal vlak valt er van alles te beleven. Om 20 uur zaterdagavond worden op de kerstmarkt de winnaars van de spaarkaartactie bekend gemaakt. De kerstmarkt is vrijdag open van 18 tot 24 uur, op zaterdag van 11 tot 24 uur en op zondag van 13 tot 18 uur.

Arthur Christmas

Op zaterdag 15 december kan je de Kerstman spotten in de Ronsese winkelstraten. Wie dat wil, kan gratis meerijden met zijn koets met paarden. Je krijgt er zelfs een suikerwafel bovenop en je kan op de foto met de Kerstman. Wie liever een actief weekend heeft, kan deelnemen aan verschillende winterse wandelingen of een bezoek brengen aan belevingscentrum de Hoge Mote. Je kan ook genieten met het hele gezin in CC De Ververij. Daar speelt zondag om 15 uur de familiefilm Arthur Christmas. Tickets kosten vijf euro en zijn verkrijgbaar in de webshop van Ronse.