Ronse wint prijs voor meest klantvriendelijke winkelstraten Lieke D'hondt

21 december 2018

14u02 4 Ronse De Ronsese winkelstraten zijn voor het tweede jaar op rij bekroond met de award voor het meest klantvriendelijke winkelcentrum van Vlaanderen. De stad kreeg de prijs op de Hospitality Awards.

Marketing- en communicatiebureaus gingen op zoek naar de meest klantvriendelijke winkelstraten en -centra in Vlaanderen. Ze deden dat aan de hand van mystery calls, mystery shopping en een controle van de website en Facebookpagina van de steden. Tot slot kwam de jury ook langs in Ronse en stond schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte (N-VA) hen te woord over initiatieven en evenementen de die lokale handel ondersteunen.

Gezelligheid troef

Uit 124 steden en gemeenten kwam Ronse als winnaar uit de bus. De stad scoort met 91 op honderd bijzonder goed voor het plaatsbezoek van de jury. Zij waardeerden vooral de veranderingen in de stad en de inspanningen op lokaal vlak. “De gezelligheid in de straten en de moderne uitstraling van de stad zijn volgens de jury de troeven van Ronse”, weet Veronique De Wulf van de dienst Lokale Economie. Schepen Vanhoutte is tevreden dat de inspanningen van het stadsbestuur geapprecieerd worden. “We kregen het afgelopen jaar zelfs bezoek van een delegatie politici uit Avelgem om te kijken hoe we in Ronse ons commercieel centrum organiseren”, vertelt ze trots.