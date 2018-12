Ronse stelt nieuw bestuursakkoord voor: focus op armoedebestrijding en betere huisvesting CD&V en N-VA stellen uitgebreid bestuursakkoord voor met tien aandachtspunten Lieke D'hondt

12 december 2018

21u27 0 Ronse De nieuwe bestuursploeg van Ronse is bekend. Luc Dupont (CD&V) zal als burgemeester opnieuw de ploeg trekken, maar doet dat dit keer met huidig coalitiepartner N-VA en zonder Groen en Open Vld. “We gaan verder op hetzelfde elan, maar zullen enkele nieuwe accenten leggen.”

Eén van de grootste prioriteiten van het nieuwe bestuur in Ronse is de drastische vermindering van armoede en kinderarmoede. “Ronse heeft hoge armoedecijfers en daar willen we verandering in brengen”, zegt burgemeester Dupont. “We zullen focussen op onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting en ik zal als burgemeester een coördinerende rol spelen in het armoedeplan.” Op die manier wil de stad de armoede over de verschillende beleidsgrenzen heen aanpakken. “Een belangrijke pijler hierin is het onderwijs. We willen initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat meer kinderen uit Ronse schoollopen in de stad en niet uitwijken naar buurgemeenten of Wallonië. Bovendien moeten die kinderen effectief hun diploma lager en secundair onderwijs halen.”

Huisvesting verbeteren

Dat Ronse nog steeds te maken heeft met leegstand, verouderde woningen en huisjesmelkerij, is voor het stadsbestuur een doorn in het oog. De meerderheidspartijen verbinden zich ertoe om dat de komende zes jaar verder weg te werken. “Het zal een grote uitdaging zijn, maar we willen het aanpakken door een centrale huisvestingsdienst uit te werken en intergemeentelijk samen te werken.” In een aantal aandachtswijken zullen ook specifieke acties ondernomen worden om de leefomstandigheden te verbeteren en de sociale woningen zullen een renovatie krijgen.

Taalfaciliteiten en vernederlandsing

Een ander punt dat N-VA en CD&V hoog in het vaandel dragen is de vernederlandsing van de stad. “We zullen blijven ijveren voor de afschaffing van de taalfaciliteiten omdat die nog steeds discriminerend zijn. We willen het straatbeeld vernederlandsen en zullen tegelijk zorgen voor voldoende aanbod in Nederlandse lessen”, licht Dupont toe. Het stadsbestuur is ook van plan om subsidies voor verenigingen die aangesloten zijn bij de sport-, cultuur-, jeugd- of andere adviesraden afhankelijk te maken van het gebruik van het Nederlands in de communicatie.

Schepen van dierenwelzijn

Ronse krijgt voor het eerst ook een schepen van dierenwelzijn. Die eer is weggelegd voor Aaron Demeulemeester (N-VA). Hij zal werk van maken van informatie- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn en samenwerken met de politie om op te treden tegen dierenverwaarlozing en -mishandeling.

Bestaande projecten verderzetten

Verder staat ook de verdere uitwerking van de privatisering van de zorg op het programma en zullen er maatregelen genomen worden om de CO2-uitstoot te verminderen en zo het burgemeestersconvenant te halen. De initiatieven met buurtinformatienetwerken, camera’s en GAS-boetes zullen verdergezet worden om de veiligheid in de stad te garanderen en er zal een blijvende inzet zijn om de mobiliteit in de stad te verbeteren, met aandacht voor fietsers en de ontsluiting van de stad via een doortrekking van de N60 en de aanleg van een Zuiderring. Tot slot willen CD&V en N-VA ook werk maken van een nieuw administratief centrum dat naast het bestaande stadhuis zou komen.

Bevoegdheden

De verdeling van de bevoegdheden voor de legislatuur 2019 - 2024 is woensdagavond ook officieel bekend gemaakt. Burgemeester Luc Dupont (CD&V) blijft verantwoordelijk voor veiligheid, de opvolging van projecten, Eva Bouwmaatschappij Ronse en bevolking. Hij neemt er ook armoedebestrijding bij.

Eerste schepen Ignace Michaux (CD&V) neemt openbare werken, patrimonium en begraafplaatsen over van Tom Deputter (Open Vld) en behoudt Bommels en Fiertel, jumelages en plechtigheden en protocol.

Brigitte Vanhoutte (N-VA) is tweede schepen. Zij zal bevoegd zijn voor organisatieontwikkeling, personeel, burgerlijke stand, lokale economie, sociale economie en markten, toerisme en onderwijs.

De enige nieuwkomer Aaron Demeulemeester (N-VA) zal verantwoordelijk zijn voor jeugd, evenementen, communicatie en citymarketing, ICT, inburgering en gelijke kansen en dierenwelzijn.

Jan Foulon (CD&V) neemt stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en stedenbouw, diversiteit en financiën op zich. Mobiliteit, milieu en duurzaamheid neemt hij over van Wouter Stockman (onafhankelijk).

Cultuur, sport, het autonoom gemeentebedrijf sport, cultuur en ontspanning Ronse en lokaal sociaal beleid blijven bij schepen Joris Vandenhoucke (CD&V).

Wim Vandevelde (N-VA) zal voorzitter zijn van het bijzonder comité en schepen van woonbeleid en huisvesting, landbouw en erediensten. Hij is ook verantwoordelijk voor het Sociaal Huis en de opvolging van het zorgdossier.