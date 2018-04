Ronse stelt bibliografie Albert Cambier voor 18 april 2018

Albert Cambier is in Ronse een gekende naam. De gewezen museumconservator gold als deskundige voor wat de Sint-Hermescrypte en -kerk betreft. Hij stelde ook de link tussen Cypriaan De Rore en Ronse op scherp. Cambier schreef er tijdens zijn leven honderden artikels en enkele boeken over. Op initiatief van Herman Kerkhove en na veel uren opzoekingswerk van Bernard Van den Daele zijn nu alle bibliografische referenties van Cambier verzameld in één boek. Het stadsbestuur zal de bibliografie uitgeven en stelt het zondag, op Erfgoeddag, voor bij aanvang van het concert 'Instrumentale Virtuositeit' om 12 uur in de Sint-Hermescrypte. Vanaf maandag is het boek te koop voor vijf euro bij de dienst Toerisme. (LDO)