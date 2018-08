Ronse Run & Roll: lopen en skeeleren voor goed doel Redactie

29 augustus 2018

15u31 0 Ronse De sportdienst van Ronse organiseert op zondag 16 september Ronse Run & Roll op de Grote Markt.

De deelnemers kunnen die dag kiezen uit een loopparcours van vijf of tien kilometer. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen deelnemen aan de Kidsrun, waar ook het Ronse Atletiek Team aan meewerkt. Nieuw dit jaar is de samenwerking met skeelerclub Keep On Rolling Ronse. Zij organiseren een recreatief skeelerparcours.

MS-Liga

Deelnemers kunnen zich nog tot 9 september vooraf inschrijven via de webshop van de stad Ronse. Volwassenen betalen acht euro, kinderen vier. De stad schenkt per inschrijving een halve euro aan de MS-Liga. Wie dat wil kan bij de voorinschrijving ook twee euro extra storten voor het goede doel. DirectIT engageert zich om voor elke gestorte twee euro nog één euro extra te doneren.

Late beslissers kunnen zich op 16 september nog inschrijven voor Ronse Run & Roll. Zij betalen tien euro per persoon, tot uitputting van het aantal startnummers.