Ronse Opscène 04 augustus 2018

Jongeren die wat spullen van de hand willen doen, kunnen dat op zaterdag 25 augustus op de kinder- en tienermarkt tijdens Ronse Opscène in Ronse. Men kan er speelgoed, boeken, kledij, schoenen of zelfgebakken koekjes kopen en verkopen. Wie 16 jaar is of jonger kan zich inschrijven tot 15 augustus via info@ccdeververij.be of op 055/23.28.01. (TVR)