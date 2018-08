Ronse Opscène lokt duizenden muziekliefhebbers Redactie

26 augustus 2018

18u00 3 Ronse Het gratis stadsfestival Ronse Opscène heeft Ronse twee avonden op rij ondergedompeld in muziek. Ondanks een zware regenbui op vrijdagavond en het iets frissere weer op zaterdag, lokten de drie pleinen toch duizenden muziekliefhebbers.

Het weer heeft de organisatoren wel degelijk wat parten gespeeld, maar toch is Peter Decordier van Pete's Promotions tevreden over deze editie van Ronse Opscène. "De nieuwe opstelling, met een extra podium, werd goed onthaald", klinkt het. "Het creëerde vooral veel 'verkeer' tussen de Grote Markt en parking Portois, wat leuk is op een stadsfestival. Ook veel mensen die niet uit Ronse afkomstig zijn, konden zo eens in de stad rondwandelen." De organisatoren willen die dynamiek in de toekomst nog meer uitbouwen door tussen de verschillende podia extra beleving te creëren.

Maximumcapaciteit bereikt

De hoogtepunten van Ronse Opscène waren ongetwijfeld de optredens van Bart Peeters, Willy Sommers, Soufiane Eddyani en Zwartwerk. "Voor het optreden van Soufiane Eddyani en Zwartwerk hebben we de parking achter het stadhuis zelfs even moeten afsluiten omdat de maximumcapaciteit bereikt was", zegt Decordier.

Hoeveel bezoekers het stadsfestival in totaal wist te lokken, kan moeilijk ingeschat worden. "Maar daar gaat het ook niet om. We willen de stad op de kaart zetten in het laatste weekend van de vakantie, en daar zijn we opnieuw in geslaagd."