Ronse maakt zich op voor de Bommels Lieke D'hondt

03 januari 2019

10u51 0 Ronse De Ronsenaars maken zich op voor de Bommels. Op 5, 6 en 7 januari is de carnavalsgekte niet weg te slaan uit de Hermesstad. Hoogtepunt van het feestweekend is steevast de bommelstoet, dit jaar met 34 deelnemende groepen.

Na Nieuwjaar is de eerste grote afspraak in Ronse traditioneel de Bommels. Burgemeester Luc Dupont (CD&V) geeft tijdens het bommelweekend de sleutel van de stad aan het regerende koningspaar Christophe Bekers en Caitlynn Maugendre. Zij zullen de stad leiden in een weekend vol muziek, dans, snoep, praalwagens en verkleedpartijtjes.

Het carnaval start al op zaterdagochtend om 10 uur met een ceremonie aan de Zottenmuur op de hoek van de Oude Vesten. Dat is ook het startpunt van de ochtendstoet die ongeveer tien minuten later al door de stad trekt. Om 18 uur begint de avondstoet met 34 deelnemende groepen. “In de stoet steken de Ronsese bommelsgroeperingen maandenlang werk”, zegt de voorzitter van de Stedelijke Raad der Bommels Yves De Wolf. “Ze blijven de toeschouwers dan ook verbazen met hun praalwagens, choreografieën en kostuums. Ze worden ondersteund door drumbands, showorkesten en vele andere performances uit binnen- en buitenland.” De stoet legt net als vorig jaar een parcours af van de Hoogstraat naar de Grote Markt. “Enkel ter hoogte van de Familia moeten we een kleine wijziging doorvoeren. Omdat er een stelling staat, passeert de stoet achter de basiliek door om de Priesterstraat in te gaan”, legt De Wolf uit.

De eerste bommelsavond word afgesloten met de Gouden Bommelworp, een optreden van Kate Lane en een muzikaal vuurwerk.

Prins en prinses

In het bommelsweekend is er ook aandacht voor de jonge carnavalisten. Zij kunnen zondagnamiddag vanaf 13.30 uur terecht in zaal COC voor het Bal der Bommelkies. Er is een kindershow en animatie met Clown Rocky en als hoogtepunt van de avond strijden kinderen vanaf tien jaar voor de titel van jeugdprins en jeugdprinses van de Bommels. Ook het huidige koningspaar komt langs. Zij sluiten de avond af met hun playbackoptreden.

Zotte Maandag

Na een weekend feesten is het nog niet voorbij voor de Bommels. Op maandag trekken de Ronsenaars naar het Zotte Maandagbal in zaal COC. Er zullen optredens zijn van Kate Lane, Johan Veugelers en Willy Sommers. Tijdens het bal wordt ook de mooiste Bommel verkozen, dus de nodige verkleedkledij kan niet ontbreken op het bal.

De verbranding van de bommelspop op de Grote Markt luidt om 23 uur het einde van de Bommels in. Al eindigt het feest niet voor de carnavalisten nog een laatste keer de nacht en de plaatselijke cafés in duiken.