Ronse herdenkt de Wapenstilstand met plechtigheden in het Albertpark en het oud kerkhof Lieke D'hondt

11 november 2018

Ronse In Ronse is zondagavond Wapenstilstand herdacht met een plechtigheid aan het monument in het Albertpark en op het oude kerkhof aan de Engelsenlaan.

De talrijke aanwezigen, waaronder ook veel leden van de jeugdbewegingen, maakten in stoet met fakkels de verplaatsing van het Albertpark naar het kerkhof voor de plechtigheid bij de graven van de Britse soldaten Haslam en Woolway. Nadien volgde een herdenkingsmoment aan het graf van de onbekende soldaat en de vredesboom. Honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog krijgen alle gesneuvelden in Ronse ook een nieuw grafplaatje om hen te herdenken. De plechtigheid werd afgesloten met The Last Post.