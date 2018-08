Ronse herdenkt bevrijding Redactie

28 augustus 2018

Op 3 september 1944 werd Ronse bevrijd van de Duitse bezetting. De stad staat daar op zaterdag 1 september even bij stil tijdens de Bevrijdingsfeesten. De herdenkingsplechtigheid begint om 10.15 uur op de Grote Markt. Daarna gaat het in stoet via de Peperstraat, het Franklin Rooseveltplein, de Hoogstraat en de Oswald Ponettestraat naar het Monument van de Bevrijding in de Engelsenlaan. Daar vindt om 10.45 uur een korte plechtigheid plaats. Nadien keert de stoet terug naar het stadhuis om daar om 11.15 uur te eindigen.