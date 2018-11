Ronse Atletiek Team presenteert sinterklaasontbijt om jeugdwerking te financieren Lieke D'hondt

26 november 2018

13u53 1

Het Ronse Atletiek Team (RAT) levert op zondag 9 december ontbijtpakketten aan huis voor Sinterklaas.

“Een ideale manier om een zondagmorgen te beginnen met het gezin”, zegt Gunther D’Hondt. “We zorgen ervoor dat het ontbijtpakket voldoende uitgebreid is met verse broodjes van bij de bakker en wat lekkers van de Sint en zijn Pieten.” De opbrengst van het sinterklaasontbijt gaat integraal naar de jeugdwerking en de aankoop van nieuw trainingsmateriaal voor de atletiekclub.

Ontbijtpakketten bestellen kan via het online bestelformulier of bij de clubtrainers. Volwassenen betalen 14 euro, kinderen tot 14 jaar kunnen een pakket krijgen voor 8 euro. De pakketten worden op zondag 9 december aan huis geleverd tussen 8 en 10 uur. Er is levering mogelijk in Ronse en de omliggende gemeenten.