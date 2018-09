Rondleidingen en pop-uptentoonstelling in De Vrijheid Lieke D'hondt

05 september 2018

13u28 1

Het archeologisch onderzoek in De Vrijheid verwelkomt zondag alle geïnteresseerden in het kader van Open Monumentendag. In De Passage is er een pop-uptentoonstelling over de opgravingen en op de archeologische site zullen tussen 13 en 18 uur doorlopend rondleidingen zijn. Op de site zijn momenteel een deel van de funderingen van de voormalige Sint-Martinuskerk te zien. De rondleidingen starten in de Sint-Martinusstraat, ter hoogte van de parking achter het stadhuis.