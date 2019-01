Rode Kruis organiseert info-avond rond drug- en alcoholpreventie voor leerlingen en hun ouders LDO

16 januari 2019

17u35 0 Ronse Het Rode Kruis Ronse-Kluisbergen organiseert in samenwerking met de ouderraden van KSO Glorieux, GO-campus Da Vinci, politie Ronse en de preventiediensten een infoavond rond alcohol- en drugpreventie.

De leerlingen en hun ouders kunnen op dinsdag 22 januari om 19.30 uur terecht in CC De Brouwerij in de Priesterstraat in Ronse voor een infoavond. De politie van Ronse en de preventiediensten geven er meer uitleg over de problematiek rond drugs en alcohol en de symptomen van alcohol- en drugmisbruik. Er zullen ook tips zijn voor ouders die met dergelijke problemen moeten omgaan en er is meer uitleg over de mogelijke begeleidingen en hulp.