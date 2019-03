Rode Kruis deelt cadeaus uit aan winnaars fotowedstrijd Lieke D'hondt

21 maart 2019

17u28 0 Ronse Na een geslaagde Alive-fuif, waar jongeren ook konden kennismaken met de werking van het Rode Kruis Ronse - Kluisbergen, heeft de organisatie cadeaus uitgedeeld aan de winnaars van de fotowedstrijd.

De wedstrijd was gekoppeld aan de fuif en had eveneens tot doel jongeren in contact te brengen met het Rode Kruis. Op termijn wil de organisatie een jeugdafdeling oprichten om zo de toekomst te verzekeren. De fuif en de fotowedstrijd werden georganiseerd in samenwerking met de oudercomités van scholen KSO Glorieux en GO! Atheneum Da Vinci.