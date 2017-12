Ritmo Ronse zoekt jong talent 02u34 0

Ritmisch zwaaien met vlaggen, trommelen en dansen. Het is een niet zo alledaagse hobby, maar de leden van Ritmo Ronse doen het met volle overgave. In 2018 gaan ze op zoek naar nieuwe leden en daarom halen ze Ritmokids van onder het stof.





"Ritmokids is een project dat kinderen tussen zes en tien jaar toelaat op een speelse manier kennis te maken met trommelen en vlaggenzwaaien", legt Sammy Khiter uit. "Zo kunnen ze hun muzikaliteit en creativiteit in de spotlights ontwikkelen."





Na hun passage bij Ritmokids kunnen de kinderen doorgroeien naar de spektakelgroep. Zij verzorgen jaarlijks optredens op diverse evenementen. Het gratis project Ritmokids gaat van start op woensdag 17 januari en vindt wekelijks plaats van 19 tot 20 uur in de sporthal van KSO Glorieux.





Inschrijven kan via www.ritmoronse.tk.





Wie meer informatie wil over het project kan een e-mail sturen naar ritmoronse@hotmail.com. (LDO)