Rijverbod na ongeval op rotonde: “Zicht op verkeer ontnomen door verkeersborden” LDO

05 december 2018

13u20 0 Ronse S.M. uit Amougies (Mont-de-l’Enclus) moet haar rijbewijs acht dagen inleveren en een boete van 400 euro betalen omdat ze op de rotonde in de Zonnestraat in Ronse een ongeval veroorzaakte met een bromfietser.

“Mijn zicht was beperkt door de verkeersborden aan de rotonde”, zo verweerde de 45-jarige vrouw zich in de politierechtbank in Oudenaarde. Zij reed met haar wagen een bromfietser aan die zich al op de rotonde bevond. “Ik moest verder vooruit rijden om zicht te hebben op het verkeer. Ik ben meteen gestopt toen ik de bromfietser zag.” Het kwaad was dan al geschied en de bromfietser kwam ten val. Volgens het slachtoffer reed de bestuurster te snel, maar dat weerlegde de advocaat van de beklaagde. “Het ongeval gebeurde op een druk moment. Er was veel verkeer en mijn cliënte moest aanschuiven om de rotonde te nemen. Dat ze te snel reed, kan dus niet.”

Volgens politierechter Pieter De Meyer had de beklaagde de bromfietser wel degelijk moeten opmerken. Hij legde de vrouw een boete van 400 euro en een rijverbod van acht dagen op.