Rijbewijs van buschauffeur blijkt niet in orde: ontslagen en rijbewijs maand kwijt LDO

05 december 2018

18u20 3 Ronse Een 43-jarige buschauffeur uit Ronse die in onderaanneming reed voor De Lijn, moet zijn rijbewijs een maand inleveren en een effectieve boete van 800 euro betalen. Bij een politiecontrole bleek het rijbewijs van de man niet in orde.

“Na een medische controle kreeg ik een attest van de dokter, maar ik wist niet dat ik daarmee naar de gemeente moest om mijn rijbewijs in orde te laten maken”, legde de Ronsenaar uit in de politierechtbank. “Als gevolg daarvan ben ik ontslagen door mijn werknemer, dus eigenlijk ben ik al zwaar gestraft. Volgens mij zullen er wel meer chauffeurs zijn die zonder het te weten niet in orde zijn met hun rijbewijs.” De politierechter legde de man ook nog een een rijverbod van één maand en een boete van 800 euro op.