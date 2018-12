Reuzen Angeleki de Naaister en Ephrem de Beiaardier zien opnieuw het levenslicht Reuzendragers stellen vernieuwde reuzen voor tijdens stoet Lieke D'hondt

01 december 2018

13u49 0 Ronse Reuzen Angeleki de Naaister en Ephrem de Beiaardier zitten in een nieuw kleedje. De Reuzendragers van Ronse zullen de hergeboorte en herdoop van de twee reuzen vieren tijdens de reuzenstoet op zaterdag 8 december.

“De vorige reuzen Angeleki en Ephrem dateren al van 1992 en zijn helaas niet goed onderhouden geweest”, vertelt Yari Gielen van de Reuzendragers. “Zowel de rieten manden, kledij als het hoofd zijn versleten en dus waren we genoodzaakt om de hele reus te vernieuwen.” Hoe de twee reuzen eruitzien, kunnen de Ronsenaars samen ontdekken tijdens de reuzenstoet op 8 december. Om 14.45 uur vertrekken de Ronsese reuzen samen met enkele reuzen uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel aan de Zottenmuur. Vervolgens gaat het in stoet via de Oude Vesten, Zuidstraat, Kerkplein, Jean-Baptiste Dekeyserstraat, Jean-Baptiste Guissetplein, de Abeelstraat, het Franklin Rooseveltplein en de Peperstraat naar de Grote Markt. Daar zullen de reuzen nog een ereronde lopen, gevolgd door de plechtigheden voor de hergeboorte en herdoop van Angeleki en Ephrem.