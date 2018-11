Restaurant Xaler staat opnieuw gastronomische gids Bib Gourmand: “Gasten gelukkig maken met eten” Lieke D'hondt

08 november 2018

17u45 0 Ronse Restaurant Xaler op het Franklin Rooseveltplein in Ronse heeft opnieuw een plaatsje veroverd in de Bib Gourmand Benelux van Michelin. Michel Delchambre (64) en Chantal Gabriel (52) zijn dolgelukkig dat de inspecteurs hun aanpak opnieuw konden smaken. “De erkenning is een stimulans om verder te doen op hetzelfde elan.”

Voor het tweede jaar op rij staat Xaler in de Bib Gourmand van Michelin. In de gastronomische gids staan enkel restaurants die een volledige menu aanbieden aan maximum 37 euro. Bovendien moeten de restaurants een excellente prijs-kwaliteitverhouding kunnen voorleggen. Xaler voldoet duidelijk aan deze eisen en is daar ook trots op. “We werken met veel luxeproducten, zoals sint-jacobsvruchten of ganzenlever, maar serveren alles aan een betaalbare prijs. We kunnen dat doen omdat Michel en ik alles zelf doen. Hij staat in de keuken en ik doe de zaal. Bovendien houden we Xaler bewust klein. We kunnen ongeveer twintig gasten ontvangen”, vertelt Chantal.

Klassiek met een twist

De gasten kunnen bij Xaler genieten van de klassieke Franse keuken met een originele twist. “We serveren geen rook, toeters of bellen, maar we maken onze gerechten origineel door aan de klassiekers een extra ingrediënt toe te voegen. Dat maakt bijvoorbeeld een staartvis bij ons anders dan elders”, legt Chantal uit. Om de ideale combinaties te vinden, moet chef Michel wel de nodige tijd uittrekken. “Ik moet veel proberen, lezen en proeven. Mijn motto is dan ook ‘dromen, denken, durven, doen en doordoen’.”

Carrièreswitch

Dat motto lag zelfs aan de basis van Xaler, want het restaurant bestaat nog maar vijf jaar. Chantal baatte tot 2013 een zonnecenter en nagelstudio uit in Ronse, terwijl Michel aan de slag was als ingenieur en enkel in zijn vrije tijd als hobbykok kookte. “Michels beste vriend is een sterrenchef en hij heeft hem overtuigd dat hij genoeg aanleg had om een restaurant te openen. Het pand waar mijn zaak Relax was, hebben we omgebouwd. De naam hebben we omgedraaid en zo is Xaler ontstaan. Het was een groot risico, dus we zijn blij dat we ervoor beloond worden.”

Hoewel Michel bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zijn de restaurantuitbaters van plan om er nog een paar jaar bij te doen. “We vinden het leuk om te doen en de erkenning van Michelin is een stimulans om verder te doen op hetzelfde elan. Bij ons heerst er bovendien altijd een gezellige, aangename en familiale sfeer. Onze klanten zien we meer als gasten. Ze kunnen zich thuis voelen bij ons. We willen hen blijven tevreden stellen en hen gelukkig maken met eten”, besluit Chantal.