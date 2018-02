Rechtzetting sportlaureaten Ronse 14 februari 2018

Bij het artikel over de sportlaureaten uit Ronse van dinsdag 13 februari is een verkeerde foto verschenen. Dit jaar mocht hockeyster Alix Gerniers naar huis met de Trofee voor Sportverdienste, zwemster Pauline Vandepoorte won de Jeugdtrofee voor Sportverdienste. Beide dames konden hun prijs niet in ontvangst nemen tijdens het sportgala wegens sportieve verplichtingen. De trofee van Sportclub van het Jaar ging naar voetbalclub KSK Ronse.





(LDO)