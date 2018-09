PVDA met dertien kandidaten naar verkiezingen Lieke D'hondt

03 september 2018

13u18 0 Ronse De Partij van de Arbeid trekt met 13 kandidaten naar de gemeenteraadsverkiezingen in Ronse. Robin Tonniau zal de lijst trekken, de achttienjarige Simon Maladry duwt de lijst.

Hoewel er plaats is voor 29, zet PVDA slechts 13 namen op de verkiezingslijst. “Een volledige lijst vullen is nooit de betrachting geweest. Wij gaan voor kwaliteit”, verduidelijkt lijsttrekker Robin Tonniau. Hij krijgt op de lijst het gezelschap van Tilly Jacobs en Peter Vandenberge op plaatsen twee en drie. Dat zijn twee kandidaten met enige politieke ervaring. Jacobs kwam op nationaal niveau al op voor PVDA*PTB, Vandenberge heeft een verleden bij CVP in Ronse. Met de kleine lijst hoopt de partij op zijn minst één zetel in de gemeenteraad te halen.

De volledige lijst van PVDA*PTB ziet er als volgt uit:

1. Robin Tonniau

2. Tilly Jacobs

3. Peter Vandenberge

4. Nikki Bauwens

5. Jeroen De Meersman

6. Jasmina Schelstraete

7. Christopher Okuka Hama

8. Vera Rummens

9. Kurt Beckers

10. Céline Hofman

11. Frits Van Cleemput

12. Véronique De Groote

13. Simon Maladry