Publieksdag over archeologische opgravingen 27 april 2018

De dienst Archeologie van SOLVA en de stad Ronse organiseren op zondag 6 mei een publieksdag over de opgravingen in De Vrijheid en Pont West. In CC De Ververij, Brouwerij De Keyser in de Priesterstraat is er om 10.30 uur een lezing over Pont West. De lezing gaat over neanderthalers, prehistorische grafheuvels, Romeinse crematiegraven en middeleeuwse nederzettingen. Er is ook een tentoonstelling die je zondag kan bezichtigen vanaf 10 uur of op woensdag 9 en zondag 13 mei tussen 14 en 16 uur.





Op 6 mei zijn er tussen 13.30 en 18 uur doorlopend rondleidingen in de Vrijheid. Daar zijn archeologen momenteel bezig met opgravingen in een van de oudste centra van de stad. De rondleidingen starten ter hoogte van het Albertpark in de Priesterstraat. (LDO)