Provinciebestuur kent 1.776 euro subsidie toe aan vzw Vleugels van Hoop voor projecten in Afrika Lieke D'hondt

12 april 2019

17u40 1 Ronse De Ronsese vzw Vleugels van Hoop ontvangt van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een subsidie van 1.776 euro voor haar projecten in het Afrika. Met de subsidie wil de vzw kinderen uit de armoede halen in Oeganda.

De projecten in het Zuiden die financiële ondersteuning krijgen van de provincie moeten een betere levenskwaliteit nastreven voor de lokale bevolking. “En dat op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, voedselzekerheid of bijvoorbeeld democratische inspraak”, legt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V) uit. Vzw Vleugels van Hoop doet dat aan de hand van verschillende projecten in landen zoals Congo, Rwanda en Oeganda. Ze helpen de lokale bevolking onder andere met landbouwprojecten, de bouw van scholen of de coaching van bepaalde doelgroepen.