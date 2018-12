Project Ateliers Ronse blijft gemeenteraad beroeren Lieke D'hondt

18 december 2018

16u11 0 Ronse Het project Ateliers Ronse in de Ives-Sabin Maghermanlaan heeft op de gemeenteraad opnieuw een discussie veroorzaakt. Oppositiepartijen sp.a en Vlaams Belang zijn het niet eens met de manier waarop de meerderheidspartijen het project aanpakken.

In november geraakte bekend dat tachtig buurtbewoners een bezwaar hebben ingediend tegen het project Ateliers Ronse op de site van Cyr Cambier. Daar plant een projectontwikkelaar een woon- en bedrijvenpark met dertien loodsen voor ambachtelijke activiteiten en zeven lofts. De buurtbewoners vrezen dat het project veel overlast zal veroorzaken in hun straten. “Het project is mooi op papier, maar een woongebied is er niet de geschikte plaats voor”, laat een buurtbewoner anoniem weten. “De nieuwe weg die bij het project zal horen zal ook gevaarlijke verkeerssituaties creëren. Doordat er meer bedrijvigheid zal zijn, zal er meer verkeer worden aangetrokken en dat op een plaats waar veel voetgangers voorbijkomen en een school is gevestigd. ”

Bezwaren ongegrond

Punt van discussie op de jongste gemeenteraad was net die nieuwe toegangsweg. Het definitieve rooilijnplan moest worden vastgesteld, maar daartegen kwamen drie bezwaren binnen tijdens het openbaar onderzoek. “Die handelden over de toename van het verkeer, het ontstaan van gevaarlijke situaties en onveilige toestanden voor voetgangers en kinderen en de opvatting dat er geen nood is aan een nieuwe toegangsweg omdat er al één is”, legt schepen van Openbare Werken Tom Deputter (Open Vld) uit. De technische dienst heeft die bezwaren nu ongegrond verklaard. “Het aanleggen van de weg doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het woongebied”, legt Deputter uit. De meerderheidspartijen keurden het agendapunt rond de nieuwe weg goed.

“Koste wat het kost realiseren”

Oppositiepartijen sp.a en Vlaams Belang vinden dat de meerderheidspartijen met de goedkeuring tekortschieten aan de buurtbewoners die bezwaarschriften hebben ingediend tegen Ateliers Ronse. De aanleg van de nieuwe toegangsweg is volgens hen een eerste stap om het project koste wat het kost te realiseren. “Er hangt een zweem van vastberadenheid rond het project”, zegt Björn Bordon (sp.a). Hij hoopt dat de meerderheid toch nog van idee verandert. “De beslissing om groen op te offeren in een dichtbebouwd gebied is geen goed idee. Er zal meer overlast, meer verkeer en meer parkeerdruk komen. Een dergelijk project hoort niet thuis in een woongebied.” Deputter benadrukt dat de bezwaarschriften omtrent de omgevingsvergunning van het project nog onderzocht zullen worden. “Die maken geen deel uit van de huidige beslissing rond het rooilijnplan. Als het project er uiteindelijk niet zou komen, dan zal de nieuwe weg ook niet worden aangelegd”

De meerderheidspartijen blijven hoe dan ook unaniem achter Ateliers Ronse staan. “We zijn ervan overtuigd dat het project wel verzoenbaar is met de buurt”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). “We kiezen voor een ambachtelijke zone met gemengde functie. Er komen dertien loodsen en zeven lofts, waardoor de hinder voor de buurt beperkt zal zijn.”