Professor Hendrik Vos vertelt in de bibliotheek over Europese Unie

21 februari 2019

13u48 0 Ronse Professor Hendrik Vos geeft op vrijdag 15 maart een lezing over de Europese Unie in de bibliotheek van Ronse.

In ‘De Europese Unie: geploeter van crisis naar crisis’ bekijkt Vos aan de hand van concrete voorbeelden hoe Europa met crisissen omgaat en hoe leiders zich van top naar top slepen. De professor blikt ook al even vooruit op de Europese verkiezingen in mei en er is ruimte voor vragen, bedenkingen en opmerkingen van het publiek.

De lezing begint om 20 uur en is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via bibliotheek@ronse.be, 055/23.28.62 of via de webshop van de stad.