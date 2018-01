Prinskouter krijgt 42.000 euro subsidie 02u54 0

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen krijgt van de provincie Oost-Vlaanderen 42.000 euro om verder te bouwen aan de duurzame wijk Prinskouter in Ronse. Dankzij de subsidie en de steun van de stad heeft de vzw voldoende werkingsbudget om ook dit jaar verder te werken aan de woonkwaliteit in één van de armste wijken van Ronse. Concreet betekent dat dat twee werknemers van Samenlevingsopbouw zich dagelijks kunnen inzetten voor de wijk. Zij werken enerzijds rond de pijler wonen en energie en anderzijds rond vergroening. Dat laatste wil Samenlevingsopbouw in 2018 onder andere realiseren aan de hand van geveltuintjes. De vzw zal de inwoners van de wijk stimuleren en helpen om zo'n tuintje aan te leggen. Daarnaast staat ook een speeltuin aan sociale moestuin 'De Lochting' op het programma. Al zal de uitvoering van dat project waarschijnlijk pas voor 2019 zijn. (LDO)