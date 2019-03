Poppentheater sluit Jeugdboekenmaand af in de bibliotheek Lieke D'hondt

27 maart 2019

16u49 0 Ronse Poppentheater Sloef sluit zaterdag in de bibliotheek van Ronse de Jeugdboekenmaand af.

Het reizend poppentheater brengt er een aangepaste versie van ‘De Vredesman’, een verhaal over ruziemaken en het weer goed maken. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Je kan op zaterdag 30 maart om 10 uur gratis komen kijken, maar je schrijft wel best in. Dat kan in de bib, via bibliotheek@ronse.be, 055/23.28.62 of via de webshop van de stad Ronse.