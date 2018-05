Pop-ups doen centrum herleven ONDERNEMERS OPENEN WHISKYZAAK EN SHOWROOM MET HOUTEN MEUBELEN LIEKE D'HONDT

04 mei 2018

02u48 0 Ronse Het commercieel centrum is dankzij het pop-upreglement twee handelszaken rijker. Jurgen Van De Wiele opent met Leen De Freyne een whiskyhuis, en Jeroen Van Geen en Sébastien Verschueren openen een showroom voor houten meubelen.

Vier maanden na de invoering van het pop-upreglement staan de eerste twee nieuwe handelszaken in de steigers. Dankzij het reglement kunnen ondernemers die op zoek zijn naar een winkelruimte gedurende enkele maanden tot een jaar een pand huren in het winkelcentrum. Op die manier kunnen de ondernemers hun project met minder risico's opstarten, krijgen eigenaars van de panden een vrijstelling op de leegstandbelasting en vermindert de leegstand in de stad.





Tweeduizend single malts

Jurgen Van De Wiele (42) en Leen De Freyne (36) hebben al tien jaar een zaak in Zottegem. Daar hebben ze meer dan tweeduizend single malts in voorraad, maar de zaak ligt wat afgelegen tussen de velden en dus gingen ze op zoek naar een tweede locatie in een stad. Die vonden ze in de Wijnstraat in Ronse. Daar wil het koppel een totaalconcept aanbieden. In Jurgen's Whiskyhuis kan je vanaf zaterdag 5 mei whisky, gin of rum kopen, maar ook degusteren of gewoon iets komen drinken. "We willen onze passie en kennis voor whisky overbrengen naar onze klanten. We willen bewijzen dat whisky niet oubollig is", zegt Leen. "Het pop-upreglement leent zich daar perfect toe. We waren meteen overtuigd van dit pand midden in de winkelstraat en we hopen dat ons concept zal aanslaan", vult Jurgen aan.





Jeroen Van Geen (30) en Sébastien Verschueren (28) van VwoodS openen enkele panden verder in de Wijnstraat hun showroom met op maat gemaakte meubelen. "We werken op een ecologisch verantwoorde manier door steigerhout of gerecupereerde eik uit oude schuren of wagons te gebruiken", zegt Jeroen. "Maar we hadden nog geen ruimte om onze creaties in het echt te tonen. Toen we hoorden dat de stad een pop-upreglement had, hebben we niet geaarzeld. Dit is voor ons de ideale opportuniteit om ons nieuw concept voor te stellen", vertelt Sébastien. In hun pop-up zullen de ondernemers samen met vier lokale partners een huiselijke sfeer creëren waar je ook iets kan eten en drinken. De pop-up van VwoodS opent op vrijdag 25 mei. "Het doet deugd om te zien dat het commercieel centrum herleeft, want niet iedereen was onmiddellijk overtuigd van het pop-upreglement", zegt schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte (N-VA). "Hopelijk volgen in de komende maanden andere ondernemers en eigenaars van panden het voorbeeld van deze twee pop-ups en kunnen we de leegstand verder terugdringen."