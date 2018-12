Pop-up MobiCafé bundelt alle informatie rond mobiliteit in en rond Ronse Lieke D'hondt

14u09 0 Ronse Het pop-up MobiCafé heeft in de wachtzaal van het station in Ronse de deuren geopend. Iedereen kan er terecht met zijn of haar vragen over mobiliteit in de stad. “We helpen iedereen persoonlijk op weg”, zegt Rebecca De Backer van TreinTramBus.

Dat mobiliteit in een stad een complex gegeven is, weten organisaties zoals De Vrolijke Kring, Rap op Stap, Handiklap, Samenlevingsopbouw Ronse en TRAP Ronse maar al te goed. Zij vertegenwoordigen kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een beperkt budget, mensen met een beperking of senioren. Voor hen is het niet altijd gemakkelijk om zich op een vlotte manier te verplaatsen in en rond de stad.

De organisaties gingen daarom samen met TreinTrambus, Regio Welzijnsoverleg Oudenaarde, het Sociaal Huis en het stadsbestuur op zoek naar de pijnpunten in de Ronsese mobiliteit. In een latere fase van het project werden ook oplossingen aangereikt. “Eén van de aspecten dat vaak aan bod kwam tijdens de overlegmomenten was het gebrek aan informatie rond bestaande mogelijkheden. Voor kwetsbare mensen is het bijvoorbeeld niet eenvoudig om zaken op te zoeken op het internet”, vertelt Rebecca De Backer van TreinTramBus. “Ook toekomstige projecten, zoals het Mobipunt, waar verschillende vervoersmiddelen op elkaar aansluiten - zoals treinen, bussen en deelauto’s - zijn bij hen nog te weinig gekend.”

Persoonlijke aanpak

Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer informatie, testen de verschillende organisaties deze week samen het MobiCafé uit. In de wachtzaal van het station kunnen alle Ronsenaars tijdelijk terecht met al hun vragen rond mobiliteit. “In het MobiCafé vinden de bezoekers veel informatie op borden en flyers, maar er is ook altijd iemand aanwezig die hen persoonlijk kan helpen. We kunnen meteen de beste vervoersoplossing zoeken voor de specifieke noden van de Ronsenaars.”

Het Mobicafé zal nog open zijn op woensdag 19 december van 12.30 tot 16.30 uur en op donderdag 20 december van 8.30 tot 13.30 uur. Er zijn op vaste tijdstippen ook fietsinitiaties en fietsgraveringen mogelijk. “Na de testperiode zullen we het MobiCafé evalueren en beslissen wie welke engagementen verder zal opnemen”, besluit De Backer.