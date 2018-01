Pop-up etalage met Opelwagens 02u55 0 Foto Lieke D'hondt Frederic Verwee aan de pop-up etalage.

Sinds kort kan je in Ronse gloednieuwe Opels spotten. Niet op straat, maar wel in de pop-up etalage van Garage Thomaes uit Oudenaarde.





Nu Garage Bastien uit Ronse ermee ophoudt, is Thomaes de enige erkende Opelverdeler voor Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse en Brakel. "We willen de klanten uit Ronse laten weten dat ze nu ook bij ons terecht kunnen", vertelt zaakvoerder Frederic Verwee terwijl hij de pop-up etalage in de Stationsstraat bewondert. Achter het raam blinken twee auto's en de stickers op het raam verwijzen naar de bestaande winkel van Thomaes. "De mensen zullen hier geen winkel vinden, maar ze kunnen wel bij ons terecht op de N60. Op minder dan tien minuten sta je bij ons", besluit Verwee. (LDO)