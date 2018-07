Politie waarschuwt voor overstekende reeën 26 juli 2018

02u41 0 Ronse De Ronsese politie waarschuwt voor overstekend wild, meer bepaald reeën. "Ook in Ronse zijn er tientallen reeën, voornamelijk in en rond het Muziekbos", klinkt het.

"Vooral op de assen Zandstraat, Ommegangstraat, Koekamer en Ninoofsesteenweg (N48) is het risico groot. Pas je rijstijl dus aan, want tijdens de bronst steken reeën de rijbaan over zonder rekening te houden met het verkeer."





"Hun instinct is in die periode op andere zaken gericht. Jaarlijks gebeuren er ongevallen met reeën en omdat de populatie reeën toeneemt, neemt ook het risico op ongevallen toe."





Meestal steken de dieren 's ochtends of bij valavond de straat over. Ze worden dikwijls gevolgd door kalveren en jonge reeën. Meestal zijn het de jonge dieren die overreden worden. De bronstperiode loopt nog tot half augustus.





(TVR)