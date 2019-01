Politie vraagt via buurtinformatienetwerken om uit te kijken naar drie of vier gevluchte inbrekers Ronny De Coster

13 januari 2019

19u45 0 Ronse De politie van Ronse heeft zaterdagavond de buurinformatienetwerken ingeschakeld naar aanleiding van een inbraakpoging in een pand aan de Wodecqstraat.

Rond tien over halfacht zaterdagavond liep bij de politie het bericht binnen, dat er een inbraakpoging was geweest in een huis aan de Wodecqstraat.

Door de alertheid van de hond zagen de bewoners nog drie tot vier daders weglopen uit de tuin. De verdachten vluchtten weg in de richting van de Maquisstraat. Ze droegen zwarte kleren en verborgen hun gezichten achter een kap of muts.

Volgens getuigen gaat het om jongeren van ongeveer 1,65 meter groot.

Wie informatie kan verstrekken over de feiten, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het algemene nummer 101.