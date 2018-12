Politie Ronse arresteert veertiger die verdacht wordt van hele reeks inbraken in auto’s en woningen Verdachte is voorgeleid bij onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden Ronny De Coster

22 december 2018

18u33 0 Ronse De politie van Ronse heeft een man van 42 jaar gearresteerd, die verdacht wordt van verschillende inbraken in auto’s en woningen in Ronse.

De man is donderdagochtend opgepakt. Volgens de politie komt hij in aanmerking voor een hele reeks feiten en had hij op het moment van zijn arrestatie gestolen spullen bij zich.

De verdachte was vorige week ook al eens van zijn vrijheid beroofd nadat hij een auto had gestolen. Na zijn arrestatie van donderdag is hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die heeft beslist de veertiger aan te houden.