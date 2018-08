Politie ontdekt professionele cannabislplantage in verlaten weverij L’ Aurore aan de Zonnestraat Ronny De Coster

30 augustus 2018

22u01 0 Ronse Aan de Zonnestraat, de weg van Ronse naar Kluisbergen, heeft de recherche van de Ronsese politie een vrij grote cannabisplantage ontdekt.

De professioneel ingerichte kwekerij was ondergebracht in de verlaten villa en fabriek van de voormalige weverij L’ Aurore. De politie hield het pand al enige tijd in het vizier. Dinsdagavond vielen agenten er binnen. Ze troffen in de vervallen loodsen achter de villa ongeveer vijfhonderd cannabisplanten aan.

In de gebouwen was niemand aanwezig. Er zijn bij de inval dan ook geen arrestaties verricht. Personeel van de stedelijke groendienst kwam eraan te pas om het pand leeg te halen. Ook de brandweer leverde logistieke hulp. De politie heeft de villa en de achterliggende bedrijfsgebouwen verzegeld. Het opsporingsonderzoek naar de cannabiskwekers loopt volop.