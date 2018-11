Politie flitst in zone 30 in Oswald Ponettestraat:

26 chauffeurs beboet Ronny De Coster

15 november 2018

Bij snelheidscontroles donderdagvoormiddag in de Oswald Ponettestraat in Ronse zijn 26 chauffeurs betrapt die te snel reden. De politie heeft alles samen 315 auto’s gecontroleerd. 8,2% ging dus over de limiet.

De hoogst gemeten snelheid bedroeg 58 kilometer per uur terwijl de maximumsnelheid er 30 per uur bedraagt.