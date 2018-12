Politie betrapt 99 hardrijders op Leuzesesteenweg Ronny De Coster

13 december 2018
Ronse De politie heeft afgelopen woensdag 99 hardrijders betrapt op de Leuzesesteenweg.

De agenten vatten er post tussen 5.15 uur en 7.15 uur. Van de 460 gecontroleerde automobilisten reden er 75 sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg zelfs 101 kilometer per uur. Van de 106 gecontroleerde vrachtwagenbestuurders reden er dan weer 24 te snel, waarvan een uitschieter met 86 kilometer per uur.