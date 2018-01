Pol Kerckhove wil sp.a opnieuw in het bestuur 30 januari 2018

02u50 0

Sp.a Ronse heeft haar top tien voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. De lijsttrekker is Pol Kerckhove (54).





Kerckhove kent het klappen van de politieke zweep, en dat niet alleen omdat zijn vader, Walter Kerckhove, tot 2000 burgemeester was. Zelf deed hij jarenlange ervaring op als OCMW-voorzitter, schepen en gemeenteraadslid. Dit jaar heeft Kerckhove een duidelijke opdracht. "Het is onze ambitie om opnieuw deel uit te maken van de meerderheid. Zo kunnen we Ronse op een warme en hartelijke manier besturen", zegt Kerckhove. De lijsttrekker krijgt versterking van gemeenteraadsleden Koen Haelters, Björn Bordon, Sonia Azouzi, Philippe Vallez en Jean-Pierre Stockman. Gunther Deriemaker, die in 2012 de lijst trok, krijgt plaats vier. Machtelt Stroobants en Allal Abdellati en Philippe Vallez maken de top tien compleet. (LDO)