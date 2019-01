Poëziewandeling, concert en bekendmaking stadsgedicht 2019 op Gedichtendag LDO

16 januari 2019

16u26 0 Ronse Op Gedichtendag, 31 januari 2019, komen we te weten wie zich in 2019 de auteur van het stadsgedicht van Ronse mag noemen, maar er staan ook nog andere poëtische activiteiten op het programma.

Zo kun je ’s avonds deelnemen aan een poëziewandeling en kan je luisteren naar het concert van Esmé Bos en Bart Voet. De poëziewandeling ‘Vitrine’ start op 31 januari om 18 uur op de hoek van de Peperstraat en de Grote Markt. Om 20.30 uur volgt de bekendmaking van het stadsgedicht 2019 in CC De Ververij in de Zuidstraat. Esmé Bos en Bart Voet mogen de Gedichtendag afsluiten met een concert. Ze zullen poëtische liedjes brengen met nieuwe, zelfgeschreven Nederlandstalige liedjes.

Voor een deelname aan de wandeling en het bijwonen van het concert betaal je tien euro. Inschrijven kan via cultuur@ronse.be of via het nummer 055/23.28.01.