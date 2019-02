Poetshulp steelt geld uit kinderportefeuilles en spaarpotten van klanten LDO

14 februari 2019

15u53 0 Ronse Een 32-jarige poetshulp uit Ronse riskeert zes maanden cel omdat ze haar klanten heeft bestolen. “Ze stal het geld uit de spaarpot van mijn zoon.”

V.T. ging tussen 30 augustus en 29 november 2017 bij drie van haar klanten aan de haal met meer dan 1.000 euro cash geld die ze uit spaarpotten en kinderportefeuilles stal, een bon van klerenwinkel JBC en een kinderjas. Ze probeerde de feiten eerst nog te ontkennen, maar werd betrapt toen ze de JBC-bon probeerde in te wisselen in de winkel. Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van zes maanden met probatievoorwaarden en een boete van 26 euro.

Kleptomanie

“Ze heeft een onbedwingbare impuls om te stelen”, legt haar advocate uit. “Het is sterker dan zichzelf en eigenlijk heeft ze het niet nodig. Waarschijnlijk is de kleptomanie ontstaan door problemen in haar huwelijk.” De vrouw beweert in de rechtbank wel dat ze minder heeft gestolen dan wat er in de dagvaarding staat, maar dat kan ze niet bewijzen.

De burgerlijke partijen vinden het moeilijk om de uitleg van de beklaagde te horen in de rechtbank. “Ik vind het erg dat de feiten geminimaliseerd worden. Het is erg laag om het geld uit de spaarpot van een kind te stelen. Mijn zoon was aan het sparen voor een gameroom. In zijn spaarpot zat al meer dan duizend euro en opeens zat er maar 320 euro in. Ik heb er toen zelf vijftig euro bijgestoken en de dag erna was die ook verdwenen.”

De rechter doet uitspraak op 14 maart.