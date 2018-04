Ploggen met Groen 13 april 2018

Groen Ronse gaat dit weekend 'ploggen' in de stad. Dat is een combinatie van joggen en zwerfvuil opruimen.





"Groen is voorstander van een integrale aanpak: eerst voorkomen, dan verwijderen en eventueel bestraffen. Onze zwerfvuilactie is dan ook symbolisch", zegt lijsttrekker Lech Schelfout. Wie zaterdag ook wil ploggen of liever al wandelend zwerfvuil verzamelt, is welkom om 14 uur aan de parking van de Delhaize in de Zonnestraat. De partij raadt aan om werkhandschoenen en eventueel een vuilprikker of grijper mee te brengen.





(LDO)