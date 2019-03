Pieter Van Eenoge wint achtste editie van illustratiewedstrijd Picturale Lieke D'hondt

10 maart 2019

09u37 0 Ronse Het illustratiefestival Picturale in Ronse heeft een nieuwe winnaar. Uit 64 inzendingen van gevestigde waarden koos de vakjury Pieter Van Eenoge als laureaat.

Het niveau van de kandidaten lag ook dit jaar hoog, maar de jury slaagde erin unaniem een winnaar te kiezen. “Ik had stiekem gehoopt op goed nieuws, dus dit is fantastisch”, reageert Van Eenoge. Hij ontvangt een cheque van 2.500 euro. Zijn werk zal vanaf de volgende editie van Picturale op een muur in de stad pronken en hij krijgt een solotentoonstelling in CC De Ververij.

Bij de jonge wolven, het aanstormend talent, is Astrid Verplancke de beste. Zij wint een cheque van 1.000 euro en een publicatie bij Lannoo. De werken van de winnaars in beide categorieën zijn net als die van de andere deelnemers te bezichtigen in CC De Ververij tot 6 april.