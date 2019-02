Picturale dompelt Ronse onder in illustraties en vertellingen Lieke D'hondt

19 februari 2019

12u09 0 Ronse Het tweejaarlijks illustratiefestival Picturale is aan haar achtste editie toe in Ronse. Het festival start op 9 maart met vertellingen in de stad, de onthulling van de nieuwe muurschildering van Alain Verster en de bekendmaking van de nieuwe winnaars.

Picturale is een festival met twee wedstrijden voor startende en ervaren illustratoren, drie tentoonstellingen en een educatief luik voor de jonge kunstminnende bezoekers. De vzw Picturale werkt voor de organisatie samen met CC De Ververij en de stad Ronse. Het festival loopt dit jaar van 9 maart tot en met 6 april en biedt voor elk wat wils. “De Picturale is een niet te missen afspraak voor illustratoren en liefhebbers, een festival waar jong en ouder met volle teugen genieten van de magie van de illustratie en vertelkunst en een feestelijke gelegenheid die onze stad een muurillustratie en kunstwerk rijker maakt”, laten de organisatoren weten.

Crowdfunding

Voor de realisatie van de nieuwe muurillustratie in de Politiekegevangenestraat heeft de vzw een crowdfunding op poten gezet. “Door een onverwachte subsidievermindering hopen we via deze crowdfunding de nodige 5.000 euro op te halen. Daarom zoeken we vandaag 500 kunstliefhebbers met een hart voor illustratie en voor Ronse die elk minimum 10 euro willen geven.” De muurschildering is een werk van Alain Verster. Hij won de Prestige Prijs op de vorige editie in 2017.