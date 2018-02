Paul Carteus zet schouders onder N-VA-lijst 12 februari 2018

Paul Carteus (60) zal de N-VA-lijst in Ronse duwen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is de voormalige voorzitter van N-VA Ronse en zetelt momenteel in de provincieraad van Oost-Vlaanderen.





Met Carteus kiest de partij voor een lijstduwer die het Vlaamse karakter van Ronse hoog in het vaandel draagt. "Ik ben blij dat ik de groep mag helpen sturen", zegt Carteus. "We willen verdergaan op wat we zes jaar geleden begonnen zijn, want dit mag geen eindpunt zijn." Naast de lijstduwer kennen we voorlopig enkel de top drie van de lijst. Brigitte Vanhoutte is de lijsttrekster, Wim Vandevelde en Aaron Demeulemeester nemen plaatsen twee en drie in. (LDO)